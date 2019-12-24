РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 дек. В подмосковном Королеве перед праздниками проверят все чердаки и подвалы в жилом фонде, написал в своем Instagram-аккаунте первый заместитель главы города Юрий Копцик.

В период новогодних каникул в Королеве будет проходить большое количество массовых мероприятий, большинство из них с участием детей. В городе прошло заседание антитеррористической комиссии, на котором состоялся расширенный инструктаж по безопасности для руководителей и ответственных дежурных всех городских социальных учреждений, управляющих компаний, предприятий, администрации, торговых объектов, коммунальных служб.

«В совещании приняли участие представители МЧС, Госпожнадзора, УМВД. Еще раз обсудили график дежурств руководящего состава администрации на каждый праздничный день, порядок взаимодействия с дежурными и оперативными службами. Руководителям учреждений поручено в ближайшие дни проверить исправность работы всех систем безопасности, недоступность для посторонних чердаков, подвалов и парковок в жилом фонде, а также служебных помещений в учреждениях, проинструктировать каждого сотрудника на случай поведения при нештатных ситуациях», – написал Копцик.

Коммунальным службам и управляющим компаниям также необходимо заранее проверить стабильность работы всех систем жизнеобеспечения. В учреждениях, которые задействованы в праздничных мероприятиях, уже проведены проверки на соблюдение техники безопасности, итоговые проверки будут проведены и в ближайшие дни. Особое внимание будет уделено местам, в которых находятся дети.