РИАМО - 24 дек. В обеспечении безопасности в новогодние и рождественские праздники в Подмосковье задействуют более 14 тысяч полицейских, особое внимание будут уделять безопасности в жилых секторах, школах и детсадах, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник УОООП ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Андрей Стрыгин.

«В организации охраны порядка будет задействовано более 14 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Ожидаемое количество участников (праздничных мероприятий – ред.) – более 1,5 миллиона человек», - сказал Стрыгин.

Он подчеркнул, что особое внимание будут уделять безопасности в жилых секторах, на территориях детских оздоровительных лагерей, в школьных и дошкольных учреждениях. Кроме того, сотрудники полиции организуют сопровождение детских групп на культурно-массовые мероприятия.

«Все места (массовых мероприятий – ред.) будут обследованы кинологами с собаками. Также нам будут оказывать содействие частные охранные предприятия, представители добровольных народных дружин и общественных организаций», - добавил Стрыгин.

Комплекс организационно-практических и оперативно-профилактических мер, связанных с обеспечением порядка и безопасности в праздники, будет проводиться в регионе с 18 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.