РИАМО - 24 дек. В Москве перекрыли участок 4-го проезда Марьионой Рощи у театра «Сатиркон» имени Аркадия Райкина из-за его реконструкции, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Проезд закрылИ по 4-му проезду Марьиной Рощи в районе владения 7 по улице Шереметьевской. Перекрытие действует по 15 апреля 2020 года круглосуточно. Участок закрыт полностью.

С 16 апреля 2020 года закроют участок по 3-му проезду Марьиной Рощи в районе от владения 8 по улице Шереметьевской до пересечения со 2-ой улицей Марьиной Рощи. Ограничение будет действовать круглосуточно по 30 августа. Участок закроют полностью.