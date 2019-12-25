Проблемы экологии и обращения с коммунальными отходами – одни из наиболее актуальных как для всей страны, так и для Подмосковья. Для их решения утвержден нацпроект «Экология», в рамках которого запланировано закрытие полигонов для захоронения ТБО и строительство комплексов по переработке отходов. В 2019 году Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора, став пионером в Московском регионе. О том, каких результатов удалось достичь за год, и что еще предстоит сделать в этой сфере, в интервью РИАМО рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Игорь Юрьевич, с какими результатами регион завершает 2019 год в сфере обращения с отходами?

Для начала, чтобы оценить, с какой серьезной и глобальной проблемой мы столкнулись, нужно понимать, что Московская область занимает второе место по России после Москвы по количеству жителей, и на территории региона ежегодно захоранивалось порядка 11,1 миллиона тонн твердых коммунальных отходов – это 20% всех образующихся в России ТКО. И на сегодняшний день остаточная вместимость действующих полигонов в Подмосковье практически исчерпана.

Наша масштабная программа по модернизации сферы продиктована нашим положением – Москва переходит на РСО с 2020 года, а Московская область на год раньше, соответственно, неотсортированные отходы столицы текли и текут, в том числе, и в наш регион. Кстати, такое недовольство высказывалось и на пресс-конференции президента журналистом из Ленинградской области по отношению к Санкт-Петербургу, так как ситуация схожая: область перешла на РСО, а город – нет. Но у нас с Москвой есть договоренности – власти столицы приняли решение о досрочном переходе к раздельному сбору мусора, кроме того, наш бюджет получил от Москвы компенсации.

C 2013 года в регионе было закрыто 27 объектов по обращению с отходами старого формата и ведется активнейшая работа по созданию новой инфраструктуры. Так, в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017–2026 годы» предусмотрено строительство 12 комплексов по переработке отходов (КПО), как за счет средств бюджета Московской области, так и за деньги инвесторов. В этом году мы уже открыли КПО – «ЮГ» в Коломенском городском округе на 300 тысяч тонн в год, КПО «Восток» в городском округе Егорьевск мощностью 500 тысяч тонн в год. Сейчас ведутся работы еще по шести КПО, которые планируют открыть в 2020 году.

А если говорить о финансировании реализации нацпроекта «Экология» - во сколько региону обошлись все эти достижения?

В 2019 году в законе о бюджете было предусмотрено 17,9 миллиарда рублей, из которых 11,6 миллиарда рублей – средства регионального бюджета. Деньги были направлены, в частности, на проекты «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности».

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С 1 января 2019 года в Подмосковье был введен новый экологический стандарт по обращению с ТКО, предусматривающий активное внедрение раздельного сбора мусора и сокращение объемов захоронения отходов. Как вы оцениваете успехи региона по внедрению этого стандарта на практике?

Хочу отметить, что не только региональные власти, но и муниципалитеты провели большую работу, начиная от установки и ремонта контейнерных площадок до просветительской работы с жителями. На сегодняшний день в Подмосковье установлено более 91 тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов на контейнерных площадках.

И что отрадно – уже первые месяцы работы показали готовность самих жителей к переходу на раздельный сбор. Более того, коллеги из муниципалитетов отмечают, что со стороны активных граждан стало звучать множество различных экологических инициатив: люди сами обращаются к властям и предлагают свои варианты того, как лучше внедрить систему РСО в отдельно взятом дворе, как развивать экологическую культуру у молодежи. Все большую популярность приобретают различные экофлешмобы, появляются отраслевые стартапы.

Недавно мы в третий раз провели свой региональный форум «СтЭКОвка», и там тоже прозвучало множество идей и предложений, а некоторые участники пришли уже с опытом реализованных проектов. У нас на форуме было около 800 участников – и практически каждый был готов сказать что-то в защиту экологически ответственного поведения и предложить свои идеи. Такое неравнодушие молодежи не может не радовать.

Игорь Юрьевич, как еще Мособлдума подключилась к экологической реформе в регионе?

Конечно, со стороны законодательства мы постарались создать максимум условий для оперативного и комфортного вхождения региона в эту реформу. Ведь у жителей появились новые расходные обязательства – плата за вывоз ТКО. Соответственно, Мособлдума приняла ряд законов, благодаря которым сегодня в Московской области действуют меры социальной поддержки и льготы для жителей.

Так, скидкой в 30% могут пользоваться неработающие пенсионеры в возрасте до 70 лет, пенсионерам 70-80 лет положена 50-процентная скидка, а пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше, полностью освобождены от уплаты. Или, например, гражданам, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода, предоставляются субсидии на 6 месяцев при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ.

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Новый экологический стандарт по обращению с ТКО также предусматривает создание заводов по термической обработке мусора. В ближайшее время будут ли в Подмосковье открыты такие объекты?

Открытие заводов по термической обработке в Подмосковье намечено не ранее 2021 года. Так, в городском округе Воскресенск, вблизи деревни Свистягино, будет действовать завод мощностью 700 тысяч тонн в год. Подобные заводы появятся также в городских округах Наро-Фоминский, Богородский, Солнечногорск.

Также хочу отметить, что с 2021 года на заводы термического обезвреживания отходов, расположенные на территории Московской области, будет ежегодно направляться около 1,4 миллиона тонн отходов из Москвы.

Говоря о планах на 2020 год – какие объемы финансирования предусмотрены в бюджете Подмосковья?

Всего на сферу экологии в 2020 году будет выделено 18 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов пойдет на ликвидацию полигонов и несанкционированных свалок. Отдельно стоит отметить, что мы впервые начали предусматривать в бюджете средства на содержание полигонов после рекультивации. Так, на «Кучино», где рекультивация вскоре завершится, предусмотрено по 280 миллионов рублей на 2020-2022 годы.

Это говорит о том, что есть прогресс, мы движемся вперед – от первых, самых сложных шагов по срочному закрытию полигонов мы переходим к вопросам облагораживания этих объектов и создания на них и вокруг комфортных условий. Такая последовательная работа – это мировая практика, и мы берем из нее лучшее.