РИАМО - 24 дек. Уникальная праздничная ярмарка открылась в Дмитрове, жителей приглашают посетить мероприятие и увидеть Деда Мороза в бане, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Ярмарка будет открыта по 29 декабря на Советской площади.

«Можете представить себе Деда Мороза в настоящей русской бане? Да, бородатого деда в красной шубе и валенках, но не у сугроба, а в жаркой парной! И не с мешком подарков, а с березовым веником в руках», – говорится в сообщении.

В этом году чудо становиться реальностью – перед празднованием Нового года в Подмосковье Дед Мороз по дороге из Великого Устюга посетит русскую баню в городе Дмитров.

Вход на ярмарку свободный для все желающих.