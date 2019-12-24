РИАМО – 24 дек. В России по итогам 2019 года может быть зафиксирован самый низкий рост цен на бензин за последние 11 лет, а дизельного топлива — за последние 10, пишет газета «Известия».

С 1 января бензин подорожал всего на 1,9%. Таким образом, рост цен на данное топливо оказался ниже общего уровня инфляции, которая на 16 декабря, по официальным данным, достигла 2,9%. При этом ранее рост цен был более значительным. В предыдущие два года подорожание бензина более чем вдвое превышало общий рост потребительских цен — 9,4% против 4,3% в 2018-м и 7,3% против 2,5% в 2017-м.

«В Минэнерго и ФАС главным фактором столь сдержанной динамики называют действие демпфирующего механизма, компенсирующего производителям топлива часть упущенной выгоды», - говорится в материале.

При этом цены не выросли даже после увеличения налоговой нагрузки. На данный момент демпинг, который компенсирует нефтяным компаниям упущенную выгоду при поставках топлива на внутренний рынок вместо экспорта, работает успешно.

«Демпфер начал работать с 1 января этого года, а с 1 июля правительство скорректировало его формулу, понизив условную цену топлива, при которой компании могли рассчитывать на компенсацию», - отмечается в материале.

Эксперты полагают, что пока дополнительные меры для сдерживания роста цен на топливо не нужны. Они могут потребоваться только в случае резкого роста нефтяных котировок. При ценах на нефть около 80 долларов за баррель убытки по бензину с учетом демпфера составят около 15–20 миллиардов рублей в месяц.