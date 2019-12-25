В каком направлении от столицы ни поедешь – всюду можно посмотреть дворянские усадьбы, старинные церкви, посетить необычные музеи и природные заповедники. Под Серпуховом, например, живут могучие зубры, а на севере Подмосковья можно посетить усадьбу Марфино, где снимали свои фильмы самые известные советские режиссеры. Для тех, кто не желает сидеть дома на каникулах, РИАМО подготовило гид по самым интересным подмосковным объектам.

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На севере - дворянская усадьба Марфино и старинные промыслы

Всего в 25 км от МКАД по Дмитровскому направлению находится одна из самых романтичных подмосковных усадеб – прекрасно сохранившееся Марфино с готическим мостом, двухъярусной беседкой, каменными грифонами и мистическим островом любви.

Величественный облик усадьбы, напоминающей английский замок, ее торжественные интерьеры и живописная природа привлекали многих классиков отечественной кинематографии: здесь снимали свои картины Андрей Кончаловский и Эльдар Рязанов, Юрий Кара и Владимир Мотыль. Вряд ли устоят перед красотой усадьбы и современные любители фотопрогулок. Бывшее поместье князя Голицына сейчас занимает военный санаторий, но побродить по территории пускают всех желающих (главное – взять с собой паспорт).

По дороге в Марфино можно еще заглянуть в Жостово и Федоскино – столицы старинных подмосковных промыслов. При фабриках, производящих всемирно известные расписные шкатулки и подносы, есть свои музеи, где можно заказать экскурсию или творческий мастер-класс.

Как добраться: на автомобиле по Дмитровскому шоссе до 39 км, свернуть по указателю «Марфино», далее по указателю «Санаторий «Марфино». На электричке с Савеловского вокзала до станции Катуар, потом автобусом.

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На западе - древние монастыри в Звенигороде и Истре

Отправившись на запад по Новорижскому шоссе, можно попасть в «русскую Швейцарию» – колоритные природные окрестности Звенигорода. Здесь когда-то ученик Сергия Радонежского Савва Сторожевский основал монастырь на высоком берегу реки. Белоснежные стены монастыря включают несколько старинных храмов и братских корпусов, Царицыны палаты и дворец царя Алексея Михайловича.

По соседству находится Городок – местечко на горе, где стоит Успенский собор, стены которого расписаны фресками Андрея Рублева и его учеников.

В Звенигороде сладкоежки смогут оценить Музей русского десерта, а ностальгирующие по советскому быту – музей «Назад в СССР».

Отсюда около 25 км до Истры с ее Воскресенским Новоиерусалимским монастырем и крупнейшим музеем Подмосковья – «Новый Иерусалим». Расположение строений монастыря напоминает комплекс сооружений на Святой земле. А музей «Новый Иерусалим» оснащен по последнему слову техники – здесь есть не только привычные фотографии, документы и предметы искусства, но и видеоинсталляции, и голографические витрины, и различные технологии дополненной реальности.

Как добраться: до Звенигорода – электричкой с Белорусского вокзала или автобусом от метро «Строгино» и «Кунцевская». До Истры - электричкой с Рижского вокзала до станций Новоиерусалимская, Истра или автобусом от метро «Тушинская».

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На юге - домик Чехова и зубры под Серпуховом

В Мелихове Антон Павлович Чехов когда-то писал свои знаменитые пьесы и рассказы и принимал пациентов. Сегодня в музее-заповеднике «Мелихово» можно увидеть личные вещи писателя, книги и фотографии, коллекцию живописных полотен. В музее воссоздана атмосфера усадьбы конца XIX – начала XX века.

В городе Чехове действует музей писем на месте почтового отделения, созданного по инициативе великого литератора. Там можно узнать об истории почтовой связи.

Проехав по Симферопольскому шоссе чуть дальше Серпухова, искатели свежих впечатлений могут свернуть в сторону Приокско-Террасного биосферного заповедника. В этом уникальном месте в близких к природным условиям живут могучие зубры. Побывать в гостях у этих суровых животных можно в рамках экскурсий, которые ежедневно проводят сотрудники зубрового питомника.

Как добраться: до Чехова и Серпухова ходят электрички с Курского вокзала, а от метро «Лесопарковая» – автобусы.

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На юго-востоке - пастила и медовуша в Коломне

Один из самых популярных среди туристов подмосковных городов славится древней историей – здесь собирал ополчение князь Дмитрий Донской перед Куликовской битвой, а в Смутное время в одну из башен старого кремля, по легенде, заключили Марину Мнишек.

Современная Коломна приютила на своей территории необыкновенное количество музеев: здесь есть два действующих музея пастилы, музеи трамваев и самовара, игрушек и коломенской медовуши. Интересные театрализованные экскурсии проводят в музее «Арт-коммуналка».

От Коломны не так далеко до Зарайска, где сохранился самый маленький из древних кремлей региона.

Как добраться: на электричке с Казанского вокзала до станции Голутвин или автобусом от метро «Котельники».

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На востоке - шали в Павловском Посаде и фарфор в Ликино-Дулеве

Отправившись по Горьковскому шоссе на восток, можно очутиться на родине расписных русских платков и шалей. Прогулявшись по городу и заглянув в магазин павловопосадской фабрики, туристы отправляются в Покровско-Васильевский монастырь или едут на «Княжий двор», что в поселке Большие Дворы. Здесь воссоздали комплекс деревянных сооружений с теремом, частоколом, воротами и сторожевой башней. Если приехать сюда в конце января, можно попасть на праздник русского холодца. В музее можно узнать об исторических сражениях в этой местности, текстильных предприятиях, охотничьих и рыболовных традициях и кинематографе Подмосковья.

За изящными фарфоровыми изделиями можно заехать в Ликино-Дулево, где проводят экскурсии на завод, производящий чайные сервизы необыкновенной красоты. Неподалеку есть деревня под называнием Кудыкино, так что если вас всегда интересовало, действительно ли на Кудыкиной горе растут помидоры – смело приезжайте и проверяйте.

Детей и любителей животных не оставит равнодушными находящаяся по соседству ферма «Северный олень», где расскажут все о грациозных северных животных, прокатят в упряжке, напоят горячим чаем в яранге, дадут покормить и погладить оленей.

Как добраться: до Павловского Посада - электричкой с Курского вокзала или автобусом от метро «Партизанская». До Ликино-Дулева идет автобус № 391 от станции метро «Партизанская»