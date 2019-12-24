РИАМО - 24 дек. В гостинице на Пресненской набережной в Москве избили девушку, пострадавшая получила тяжелые травмы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Преступление было совершено 23 декабря, сообщение в полицию поступило в 07:27. У пострадавшей 1996 года рождения перелом лобной кости справа, нижней челюсти, ушиб головного мозга», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».