РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 дек. В Королеве на улице Калининградской установят знак «Остановка запрещена», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Решение об установке знака было принято рабочей группой городской объединенной комиссии по безопасности дорожного движения.

«Согласно решению, дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будет установлен на участке от улицы Суворова по улице Калининградская в микрорайоне Текстильщик. Будьте внимательны», – говорится в сообщении.