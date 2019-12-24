РИАМО – 24 дек. Эксперты Роскачества проверили китайские фейерверки и не нашли нарушений, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Все товары оказались качественными и безопасными, в том числе для окружающей среды. Специалисты Роскачества подчеркнули, что после запуска китайских фейерверков концентрация вредных веществ в воздухе остается в пределах нормы. Кроме того, уровень шума не превышал допустимого значения в 140 децибел», — говорится в сообщении.

Эксперты подчеркнули, что время работы фейерверков не зависит от длительности работы их батарей. Так, салют китайского производства стоимостью 1090 рублей проработал 24,5 секунды, а изделие стоимостью 550 рублей — 25,7 секунды.

Эксперты напомнили, что нельзя покупать изделия с истекшим сроком годности, со следами порчи, без инструкции. Также не забывайте перед покупкой проверять сертификат соответствия.