РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 дек. В Королеве нашли нарушения при проведении электронного аукциона, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Жалобу на действия МБУ городского округа Королев «Управление материально-технического обеспечения» и МКУ «Муниципальный заказ» в ФАС направили ООО «ТопСтрой».

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку ООО «ТопСтрой» от участия в электронном аукционе при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту помещений. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «ТопСтрой» обоснованной», – говорится в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало МБУ городского округа Королев «Управление материально-технического обеспечения» и МКУ «Муниципальный заказ» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.