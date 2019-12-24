Уходящий год запомнится киномиру новыми рекордами кассовых сборов, а также необычным единодушием фестивальных жюри и зрителей в оценке одних и тех же фильмов. Так, забравший главную награду в Венеции «Джокер» превратился в основного триумфатора года, а получившая «Оскара» в категории «Лучший фильм» биографическая «Зеленая книга» уже стала для многих зрителей любимым фильмом. Редакция РИАМО составила подборку из десяти самых громких фильмов – блокбастеров и фестивальных хитов, ремейков и экранизаций, которыми запомнится киноманам 2019 год.

«Зеленая книга»

Жанр: комедия, драма, биография

Оскаровский фаворит этого года, фильм, в конечном итоге «забравший» три золотых статуэтки (в том числе за лучший фильм и лучший сценарий) и поднявшийся до 102 строчки в рейтинге Топ 250 «Кинопоиска» – трогательная история непростых отношений чернокожего джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонги. Действие происходит в начале 60-х, а сам сценарий был вдохновлен реальной историей. Несмотря на то, что годом выпуска фильма является 2018 год, именно в 2019-м его оценили не только оскаровские академики, но и аудитория по всему миру – с рейтингом 8.2 на IMDb он, без сомнений, войдет в десятку фильмов, которыми запомнится прошлый год.

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«Мстители: Финал»

Жанр: фантастика, боевик, драма

Заключительная часть приключений команды Мстителей стала самым кассовым фильмом за всю историю кино, собрав более миллиарда долларов только за первые пять дней проката. В фильме оставшиеся в живых супергерои должны придумать новый план противостояния Таносу – ради себя самих и своих погибших друзей, использовав свой последний шанс воскресить мир из руин.

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«Джокер»

Жанр: триллер, драма, криминал

Пожалуй, главный фильм этого года – психологический триллер с Хоакином Фениксом в главной роли, который получил множество определений «самый». Самый кассовый фильм для взрослой аудитории в истории и первый фильм категории R, чьи сборы превысили миллиард долларов. Одинаково понравившийся сначала кинокритикам, отдавшим создателям главный приз Венецианского кинофестиваля, а потом и зрителям, обеспечившим картине настоящий ажиотаж, «Джокер» открыл новую главу в истории фильмов о персонажах комиксов, показав, что фильмы для широкой аудитории могут быть по-настоящему психологически глубокими и неоднозначными.

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«Текст»

Жанр: драма, триллер

Фильм Клима Шипенко по одноименному роману Дмитрия Глуховского с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским в главных ролях стал самым обсуждаемым российским фильмом года (не в последнюю очередь из-за ажиотажа, вызванного откровенной любовной сценой с участием Кристины Асмус). История молодого человека, отсидевшего семь лет за решеткой по ложному обвинению в распространении наркотиков и по выходу из тюрьмы завладевающего телефоном своего обидчика, экранизирована энергично и зрелищно, что и помогло фильму окупить бюджет более чем в пять раз.

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«Паразиты»

Жанр: триллер, драма, комедия

Победителя Каннского кинофестиваля этого года ждало не только признание критики, но и оглушительный зрительский успех – даже в России, где азиатское кино редко выходит за рамки арт-хаусной ниши, «Паразитов» посмотрели более 350 тысяч человек. Старая как мир история о классовой борьбе в двух отдельно взятых семьях у режиссера Пона Джун-хо искусно лавирует, перемещаясь между обычно не пересекающимися друг с другом жанрами трагикомедии, драмы и триллера, за два с небольшим часа действия удивляя зрителя самыми непредсказуемыми поворотами сюжета.

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«Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик

«Звездные Войны: Скайуокер. Восход» вышел в прокат только 19 декабря. В долгожданном завершении истории семьи Скайуокеров нашлись ответы на все вопросы, оставшиеся после предыдущих серий космической киносаги: об извечном противостоянии джедаев и ситхов, об уникальных мирах и путешествиях и многом другом.

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«Однажды в… Голливуде»

Жанр: драма, комедия

Девятый фильм Квентина Тарантино, долгие годы обещающего отойти от дел после десяти снятых фильмов, вдохновлен золотым веком Голливуда, а также историей банды Чарльза Мэнсона и скандальным убийством Шэрон Тейт, актрисы и жены Романа Поланского. Золотой актерский состав (Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби), сочные цвета Лос-Анджелеса и фирменные тарантиновские диалоги и повороты сюжета полюбились почти всем поклонникам его творчества, а также прибавили ему новых почитателей.

«Человек-паук: Вдали от дома»

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Самый кассовый фильм о Человеке-пауке, в котором Питер Паркер отправляется на каникулы вместе со своими одноклассниками, где их ждет сражение с загадочным Элементалем Воды, сеющим хаос и разрушение в Венеции, и другие приключения по всему старому свету. Новые локации, сражения, приключения и юмор сделали этот фильм одним из главных летних хитов, которые будут пересматривать еще не раз.

«Аладдин»

Жанр: мультфильм, мюзикл, драма

Киноадаптация одноименного диснеевского мультфильма о приключениях юного воришки и его любви к принцессе – новый фильм Гая Ричи с молодыми актерами и Уиллом Смитом в роли Джинна сделан под стать времени. В отличие от оригинальной версии 1992 года, 27 лет спустя Жасмин стала еще независимее, а зло в лице визиря Джафара, с которым приходится бороться героям, – чуть менее зловещим и харизматичным. Потрясающей красоты пейзажи и массовые сцены, с которыми «мультяшный» Аладдин превратился в кинематографического, впечатлили и детей, и взрослых, выросших на мультфильме.

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«Дылда»

Жанр: драма, военный

Второй полный метр ученика Александра Сокурова и вундеркинда российского кино Кантемира Балагова принес ему награду за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. История двух фронтовых подруг, возвращающихся к мирной жизни в послевоенном Ленинграде и пытающихся научиться жить заново, несмотря на свои травмы, – пронзительная и визуально тонко выверенная драма о поддержке и эмоциональной близости.