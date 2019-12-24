РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В подмосковном Подольске возобновили раздачу горячих обедов для малоимущих, теперь это делают на территории Троицкого собора, сообщается на сайте собора.

«С декабря 2019 года благотворительные горячие обеды для малоимущих стали проходить по воскресным дням на территории самого Троицкого собора, а не на выезде у железнодорожной станции города. Окормляемые собором подопечные говорят, что купола Троицкого собора освящают трапезу», – говорится в сообщении.

У людей появилась возможность не стесняясь прохожих прочитать молитву перед едой, осенить себя крестным знамением, поговорить со священником.

«Надеемся, что это даст возможность им больше узнать о вере и поможет изменить свой жизненный путь во спасение, полагаясь во всем на милость Божию», – заключается в сообщении.