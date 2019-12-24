РИАМО – 24 дек. Шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрич рассказала, что покажут во втором сезоне сериала, недавно вышедшего на стриминговом сервисе Netflix, пишет Газета.ру.

По словам шоураннера, в следующем сезоне сюжет раскроется полностью, а герои начнут пересекаться.

«Линии Геральта и Йеннифер, Геральта и Цири. Королевства, которые лишь мельком упоминаются в первом сезоне, станут реальными во втором», — сказала Хиссрич.

В основу сюжета нового сериала легла серия книг польского писателя Анджея Сапковского. Роль ведьмака Геральта из Ривии в сериале исполнил звезда «Супермена» Генри Кавилл. Второй сезон должен выйти в 2021 году.