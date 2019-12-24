РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. Открывшаяся в подмосковной Балашихе новогодняя ярмарка «Терем Деда Мороза» продлится до 29 декабря, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму правительства Московской области.

«Терем Деда Мороза – одна из уникальных праздничных ярмарок, открытых 23 декабря к Новому году на центральной новогодней праздничной площадке в Балашихе, где главный волшебник будет встречать гостей фестиваля. Дети смогут лично попросить Дедушку Мороза о исполнении своей заветной мечты, а также просто пообщаться по душам», – говорится в сообщении.

Ярмарка продлится до 29 декабря. Вход свободный.

Она расположена по адресу: Балашиха, улица Парковая, дом №2, вблизи Ледового дворца.

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