РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В новой школе в микрорайоне Климовск начался монтаж мебели и оргтехники, оборудования для столовой и актового зала, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«В новое общеобразовательное учреждение на 825 мест в микрорайоне Климовск на улице Революции, 2 началась поставка и монтаж ученического оборудования, в том числе установка интерактивных и меловых досок, парт, ученической и административной мебели (шкафов, столов, тумб). Завезли оргтехнику (компьютеры, ноутбуки, МФУ)», – говорится в сообщении.

Завершаются работы по оборудованию пищеблока, в том числе прилавка, стеллажей, столов, техники. Привезли столы и стулья для столовой, проводятся работы по оснащению актового зала. В ближайшее время планируется поставка оборудования для библиотеки и мультимедийного пространства.

Новая школа рассчитана на 825 мест. Это 33 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая, спортивные залы, библиотека и прочие помещения. На территории завершается строительство площадок для отдыха и занятий спортом.