РИАМО - 24 дек. Заместителю начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» предъявили обвинение в получении взятки и поместили под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, с апреля 2015 по февраль 2018 года полицейский получил от генерального директора местной фирмы деньги в общей сумме не менее 250 тысяч рублей за покровительство предпринимательской деятельности, связанной с содержанием дорожной и уличной сети в Балашихе.

«Заместителю начальника ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» предъявлено обвинение в получении взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

В отношении генерального директора фирмы возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ). Он допрошен в качестве подозреваемого.

В свою очередь пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области сообщила, что по инциденту назначено проведение служебной проверки. Сотрудника уволят из органов внутренних дел, он понесет наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственных руководителей.