РИАМО - 24 дек. Жители Подмосковья создали 1,25 миллиона личных кабинетов на сайте «Мособлгаза», ежегодно в сервисе регистрируются около 200 тысяч новых абонентов, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор предприятия Дмитрий Голубков.

«У нас 3 миллиона потребителей, и мы видим цифровой профиль каждого, получаем информацию через различные системы – мобильное приложение, личный кабинет на сайте и другие технологии. На данный момент у нас 1,25 миллиона кабинетов. Ежегодно мы прирастаем на 200 тысяч личных кабинетов», - сказал Голубков.

Он подчеркнул, что внедрение цифровых технологий позволяет рассчитывать давление на участках газовой сети, определять возможности технологического присоединения, проводить предиктивную аналитику.

«Специалист может задать любой вопрос: например, каков потенциал подключения потребителей в определенном городе на конкретной улице, – и получить ответ в течение нескольких секунд. Такие прогнозы позволяют выстраивать долгосрочную стратегию развития предприятия», - заключил Голубков.

В 2019 году в АО «Мособлгаз» установили рекорд по количеству подключений абонентов к газораспределительным сетям – более 25 тысяч. В следующем году на предприятии планируют удержать показатель на этом же уровне.