РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» задержали жителя Волгоградской области, подозреваемого в краже двух велосипедов, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница. Она рассказала, что из тамбурного помещения дома, расположенного в микрорайоне Заря, у нее похитили 2 велосипеда. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 21-летний житель Волгоградской области по подозрению в совершении данного преступления. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.