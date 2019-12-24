РИАМО – 24 дек. В Москве с 28 ноября из-за анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах эвакуировали порядка 800 тысяч человек, передает «Интерфакс».

«По разным оценкам, за три с половиной недели угрозы получили от 7,5 до 8,5 тысяч объектов на территории города, многие – неоднократно», – отмечается в материале.

По словам источника агентства, в понедельник, 23 декабря, из-за анонимных угроз о взрывных устройствах в Москве эвакуировали порядка 30 тысяч человек. Экстренные службы проверяли свыше 250 объектов, среди которых детские сады, школы, суды, медучреждения и торговые центры.

Ни в одном случае сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

Пик «минирований» пока приходится на 19 декабря – тогда в Москве эвакуировали около 170 тысяч человек из 1 тысячи объектов.