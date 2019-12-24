РИАМО - 24 дек. На МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск с момента введения платного проезда пассажиры совершили более 6,4 миллиона поездок, обновленная билетная система работает корректно, сообщил во вторник РИАМО сотрудник пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Платный проезд на МЦД был введен с 9 декабря. До этого в течение двух недель совершить поездку на МЦД можно было бесплатно, так как в этот период настраивали работу билетной системы.

«За первые две недели платного проезда пассажиры Московских центральных диаметров совершили более 6,4 миллиона поездок. Пассажиропоток на МЦД-1 и МЦД-2 остается стабильно высоким, несмотря на окончание бесплатного режима, по сравнению с периодом бесплатного проезда среднесуточное количество поездок только растет», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что рекордное количество поездок за первые две недели платного проезда пассажиры первых двух диаметров совершили 20 декабря - 551,7 тысячи поездок.

«Все системы диаметров работают в штатном режиме. Обновленная билетная система функционирует корректно даже в условиях повышенного пассажиропотока в часы пик», - добавил собеседник агентства.

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