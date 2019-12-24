Пять правил встречи года Стальной Белой Крысы

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Символ грядущего 2020 года – Мышь, или Стальная Белая Крыса. Вспомните главную новогоднюю и рождественскую сказку всех времен и народов – «Щелкунчик и Мышиный король». Мышиный король в следующем году ждет от всех уважения, а взамен будет покровительствовать любым вашим начинаниям. Корреспондент РИАМО выяснила, что любит главный зверек и незримый хранитель будущего года и как ему угодить, встречая 2020 год.

Мышки верят в приметы, в том числе в те, что отлично срабатывают в любых обстоятельствах. Один из проверенных способов привлечь в будущем году удачу – провести накануне праздников генеральную уборку дома с тотальным выбрасыванием лишних вещей. Определить, что не нужно, просто: если вещь не пригодилась в течение года, то и в новом она 100% не понадобится. Это касается одежды, мебели, бытовых приборов, старых журналов и книг. Чем больше вещей мы вынесем на помойку, тем больше пространства появится для новых и действительно полезных вещей.

Особенно важно выкинуть посуду с надколами, пусть и незаметными со стороны. Грызуны любят красивую посуду, а особенно у них в фаворе фарфор, так что пришло время обновить сервизы.

На елку стоит вешать большие круглые шары, например, в серебристой гамме. Будет правильно подобрать монохромную палитру, сочетая серебряный с синим, малахитовым или сочным изумрудным тонами.

Астропрогноз на Новый 2020 год: кому повезет и стоит ли бояться високосного года>>