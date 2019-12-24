Пять правил встречи года Стальной Белой Крысы

Выкидываем все лишнее
Символ грядущего 2020 года – Мышь, или Стальная Белая Крыса. Вспомните главную новогоднюю и рождественскую сказку всех времен и народов – «Щелкунчик и Мышиный король». Мышиный король в следующем году ждет от всех уважения, а взамен будет покровительствовать любым вашим начинаниям. Корреспондент РИАМО выяснила, что любит главный зверек и незримый хранитель будущего года и как ему угодить, встречая 2020 год.
Мышки верят в приметы, в том числе в те, что отлично срабатывают в любых обстоятельствах. Один из проверенных способов привлечь в будущем году удачу – провести накануне праздников генеральную уборку дома с тотальным выбрасыванием лишних вещей. Определить, что не нужно, просто: если вещь не пригодилась в течение года, то и в новом она 100% не понадобится. Это касается одежды, мебели, бытовых приборов, старых журналов и книг. Чем больше вещей мы вынесем на помойку, тем больше пространства появится для новых и действительно полезных вещей.
Особенно важно выкинуть посуду с надколами, пусть и незаметными со стороны. Грызуны любят красивую посуду, а особенно у них в фаворе фарфор, так что пришло время обновить сервизы.
На елку стоит вешать большие круглые шары, например, в серебристой гамме. Будет правильно подобрать монохромную палитру, сочетая серебряный с синим, малахитовым или сочным изумрудным тонами.
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Достаем фамильное серебро
О сервировке стоит поговорить отдельно. Грызун предпочитает все натуральное, так что ищите скатерть из льна или хлопка светлых пастельных оттенков. Эффектно смотрятся на столе новогодние цветочно-хвойные композиции с серебристым напылением, имитирующим снег. Поскольку наступает год Стальной, или Металлической Крысы, не скупитесь на красивые столовые приборы из благородного серебра или мельхиора. Потрудитесь заранее начистить приборы, чтобы они красиво сияли. Тарелки стоит подобрать однотонные: напомним, что практичные мышки очень любят монохромные оттенки. Бокалы, стаканы начищаем до блеска – они должны словно бы светиться изнутри. Особенно уместно на столе будет смотреться хрусталь или богемское стекло – это не только благородно, но и очень торжественно.
Хорошая идея – обернуть вилки, ложки, ножи нитками дождика или украсить приборы нарядными бантиками из шелковых или атласных ленточек. Мышки очень любят мелкие детали, подобранные со вкусом.
На столе обязательно расставьте свечи, фигурки мышек для того, чтобы тепло поприветствовать гостью. Это могут быть фигурки из дерева, глины, фарфора, металла или марципана – его наш символ года просто обожает.
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Сервируем сырную тарелку
Что приготовить на новогодний стол? Разумеется, оливье. А еще мышки обожают всякие снеки, так что придется положить на стол то, чем можно приятно (и полезно!) похрустывать. Например, орешки, бэби-овощи (маленькие початки кукурузы, томаты-черри, морковка). Обязательно приготовьте что-нибудь из крупы. Не стоит думать, будто каша – совсем не праздничное блюдо. Вспомните румынское и молдавское полено – изысканное и сытное блюдо с кукурузной крупой и копченостями. Или сделайте обожаемый жителями Ливана салат табуле с кус-кусом, свежими томатами, огурцами и лимонным соком.
Грызуны обожают все сладкое, мучное, копченое, любят «точить» небольшие колбаски или сало. Но «гвоздем» стола должен стать сыр, точнее, сырная нарезка, поданная с инжиром, виноградом, жидким медом. Приобретите несколько сортов крафтовых сыров со специями, травами, вялеными томатами. И подайте их с легким игристым вином. Крепкие напитки мыши не жалуют, предпочитая легкие и приятные на вкус коктейли.
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Заботимся о костюмах
Астрологи говорят, что крысы и мыши – животные, которые покровительствуют людям раскованным, со свободным креативным мышлением. Обязательно нужно учесть это при выборе праздничного наряда. Образ в данном случае будет очень важным, как и цвета для встречи Нового года. Мыши любят серебристые, изумрудные, насыщенные, но не слишком броские цвета. Для того, чтобы поразить мышь, стоит облачиться в интересный маскарадный костюм, не забывая о стальных элементах. Принты сов, кошек, леопардов из уважения к мышкам из одежды исключаем.
Мыши обожают все креативное. Устройте вечеринку в стиле 60-х годов, наденьте уши а-ля Минни и Микки Маус, заранее купите маски. Грызун любит веселых и приветливых людей и обязательно захочет им помочь. Хорошая идея – завести домашнюю живую мышку, если вы, конечно, не боитесь этих милых всеядных питомцев. Знаете, как говорят в Японии? Если хотите разбогатеть – пригласите жить в дом мышь. В Стране восходящего солнца верят, что грызуны помогают расти благосостоянию, и японцы часто заводят декоративных зверушек.
Веселимся большой компанией
Многие считают, что Новый год – праздник, который встречают исключительно семейным кругом, но 2020 год должен стать исключением. Крысы обожают большие компании, так что важно объединиться с друзьями, чтобы вместе поднять бокалы под бой курантов. Можно встретить Новый год дома, а потом отправиться в гости или встретиться компанией на улице, чтобы запустить фейерверк или взорвать огромную хлопушку.
Соберетесь в гости – не забудьте взять с собой подарки. Это должны быть практичные, пусть и недорогие вещи. Подойдет что-то для дома: пушистый плед, кружка с изображением мышки, тарелка, чайный сервиз или кофейная пара. Отличный современный вариант – флешка в виде мышки или кожаный блокнот для записей.
Астрологи говорят, что несмотря на то, что год ожидается високосный, он будет удачным для всех знаков зодиака. Главное не бояться перемен и быть открытым к позитивным изменениям. Мышка – животное пусть и немного суетливое, но все же очень доброжелательное, и обязательно поможет всем, кто не любит сидеть на месте и предпочитает вести активный образ жизни.
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