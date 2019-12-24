РИАМО - 24 дек. В столице впервые в стране начали проводить закупки тяжелого медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла, на данный момент торги прошли на 40 ангиографов, 52 аппарата КТ и 101 аппарат МРТ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Контракты жизненного цикла означают, что поставщик будет обслуживать технику в течение всего срока эксплуатации. Так, для аппаратов МРТ и КТ это 10 лет.

«Формат контрактов жизненного цикла позволяет нам иметь гарантию того, что техника будет регулярно обслуживаться — город платит только за работающее оборудование. Кроме того, впервые участие в торгах принимают только непосредственные производители, что позволяет серьезно снизить цену», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что уже прошли торги на 101 аппарат МРТ, 52 аппарата КТ и 40 ангиографов. Во время аукционов цену в среднем удалось снизить на рекордное значение – 30-50%.

Благодаря контрактам жизненного цикла удается получить наилучшее соотношение цены и качества, прогнозируемо распределить расходы бюджета. Город платит за обеспечение работоспособности техники, а не за сам факт обслуживания.

Поставщику контракты жизненного цикла дают долгосрочную загрузку мощностей и гарантируют доходы в течение срока действия контракта при условии достижения показателей работоспособности.

Ранее в столице на торгах определили поставщика рентгенологического оборудования для исследований кровеносных сосудов. Техникой будут оснащать городские поликлиники.