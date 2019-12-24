РИАМО - 24 дек. Посещаемость клиентских офисов АО «Мособлгаз» составляет более 3,5 тысяч человек в день, всего с начала 2019 года было обслужено свыше 1 миллиона жителей Подмосковья, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор предприятия Дмитрий Голубков.

«Ежедневно наши офисы посещают в общей сложности более 3,5 тысяч жителей Подмосковья, а за год – более миллиона», - сказал Голубков.

Он отметил, что посетители могут в комфортной обстановке решить вопросы, касающиеся поставки газа или подключения к сети газопотребления. В настоящее время в регионе открыты 65 современных клиентских офисов, работающих по принципу единого окна.

«Мы стремимся сделать свой сервис максимально комфортным и доступным круглосуточно. Показатель надежности компании для клиента – это стабильное омниканальное взаимодействие с клиентом посредством разных каналов коммуникации, связанных между собой», - подчеркнул Голубков.

В 2019 году в АО «Мособлгаз» установили рекорд по количеству подключений абонентов к газораспределительным сетям – более 25 тысяч. В следующем году на предприятии планируют удержать показатель на этом же уровне.