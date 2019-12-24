РИАМО(БАЛАШИХА) - 24 дек. В Балашихе сотрудники полиции задержали местную жительницу, подозреваемую в краже более 450 тысяч рублей с банковской карты пенсионерки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 70-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный с ее банковской карты снял денежные средства на сумму более 465 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена и задержана 41-летняя ранее судимая местная жительница. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали и поместили в изолятор временного содержания. Максимальное наказание для нее - лишение свободы на срок до 10 лет.