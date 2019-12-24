РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. «Добрую комнату» для детей откроют 27 декабря в больнице поселка Малаховка подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«Двадцать седьмого декабря «Добрая комната» будет торжественно открыта в детском поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы № 1 по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом 40. Новый проект партии «Единая Россия» «Добрая комната» инициирован депутатом Мособлдумы Линарой Самединовой. Он предусматривает создание игрового пространства в детских амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях здравоохранения»,- говорится в сообщении.

В материале добавляется, что обустройство детской игровой комнаты в поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы № 1 завершено. Здесь поставили мебель для хранения книг и игрушек, а украшением детской игровой комнаты стал персонаж из мультфильма – белый медведь Умка, нанесенный художниками на стены акриловыми красками на водной основе.

«Основной задачей при создании «Доброй комнаты» стало сохранение пространства для игры. Акцент в выборе детских игрушек сделан на безопасность, полное отсутствие малых компонентов, на развивающую функцию игры и ее качество», - отмечается в материале.

В день торжественного открытия «Доброй комнаты» маленьких пациентов Люберецкой областной больницы №1 ждет праздничная анимационная программа и новогодние сюрпризы.

Региональный партийный проект реализуется в 52 муниципалитетах Московской области. По словам Самединовой, пребывание детей в игровых комнатах окажет благотворное влияние на их психическое и физическое состояние.

Работа по данному проекту ведется совместно с первым заместителем секретаря партии «Единая Россия» в Московской области, советником губернатора Александром Коганом.