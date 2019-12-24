РИАМО – 24 дек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в системе подготовки водителей, некоторые изменения вступят в силу в январе, а другие – в октябре 2020 года, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Ряд новшеств начнет действовать уже в январе 2020 года, сразу после публикации постановления. Так, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 километров в час. Одновременно вводится новый возрастной ценз для обучающихся: получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 лет (сейчас можно учиться с 16)», — говорится в материале.

У ГИБДД появятся дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. Например, удостоверение водителя не будут возвращать, если у гражданина есть задолженность по штрафам. Кроме того, кандидатов в водители не будут допускать до экзамена, если у автошколы не было лицензии на момент обучения.

Другие изменения вступят в силу с 1 октября 2020 года. Это введение 30-минутного практического экзамена для будущих водителей, в который войдут элементы «площадки» и «города». В ходе экзамена нового формата кандидату в водители нужно будет сначала выполнить такие базовые элементы, как старт, движение на подъеме, параллельная парковка и другие. Сделать это можно как на площадке автошколы, так и на тупиковой улице вне жилой застройки. При этом новые правила не отменяют требования к автошколам иметь учебную площадку.

После выполнения этих элементов кандидат в водители поедет на улицы города. Сейчас ученики могут заранее обкатать маршрут, а с 1 октября будет публиковаться только список улиц, которые могут войти в маршрут.

Для получающих мотокатегории правила не изменятся.

Кроме того, с 1 октября результаты экзамена можно будет аннулировать, но и ГИБДД сможет отменить положительный итог экзамена, если учеником будут представлены поддельные документы. Будут уточнены сроки для повторных экзаменов: пересдать теорию можно будет не раньше чем через 7 дней, но и не позже чем через 30 дней, практику – не раньше чем через 7 дней, но не позже чем через 60 дней. Если не получилось сдать экзамен за три попытки, следующие попытки нужно будет ждать не меньше месяца, но не более трех месяцев.

Каждый год в России сдают 7,5–7,7 миллиона экзаменов в ГИБДД. Водительские права получают 1,3 – 1,4 миллиона человек.