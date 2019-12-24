РИАМО - 24 дек. Общая сумма налоговых отчислений в бюджет Подмосковья от АО «Мособлгаз» в 2019 году составит порядка 10 миллиардов рублей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор предприятия Дмитрий Голубков.

«За последнее время предприятие выросло по основным показателям в два раза. Мы являемся одним из самых крупных налогоплательщиков региона: в этом году в бюджет от нас поступит около 10 миллиардов рублей», - сказал Голубков.

По его словам, показателем эффективности деятельности предприятия является включение его в рейтинг 500 крупнейших компаний России по версии РБК.

«В этот рейтинг «Мособлгаз» входит уже не первый год и стабильно демонстрирует положительную динамику. Мы растем не только в техническом плане, но и в экономическом. В общем рейтинге мы в третьей сотне, а в секторе ЖКХ – вторые в России», - подчеркнул Голубков.

В 2019 году в АО «Мособлгаз» установили рекорд по количеству подключений абонентов к газораспределительным сетям – более 25 тысяч. В следующем году на предприятии планируют удержать показатель на этом же уровне.