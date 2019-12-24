РИАМО - 24 дек. В Одинцове выставили на торги два нежилых помещения площадью 87,3 и 111,5 квадратных метра, они расположены по адресу: Солнечная улица, 9, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Помещения предназначены под разные виды работ: торговлю, производство продукции или оказание услуг. Срок аренды — 10 лет. Начальная цена аренды помещений в год — 517 и 655 тысяч рублей соответственно», — говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 7 февраля 2020 года на электронной торговой площадке РТС-тендер — www.rts-tender.ru (номера процедур 10769, 10778).