РИАМО - 24 дек. Начата доследственная проверка по факту информации о фотосессии, которую устроили с новорожденными сотрудники одной из больниц Москвы, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

«В одном из Telegram-каналов женщина выложила ряд фотографий медицинских сотрудников одного из центров, на которых последние фотографируются на фоне новорожденных детей в реанимационном отделении. Также в информации указывается, что фотографии делались с медицинскими инструментами, которые сотрудники раскладывали на полу», - говорится в материале.

На данный момент следователи проводят целый комплекс проверочных мероприятий, которые позволят выяснить все факты произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.