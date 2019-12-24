РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 дек. В Домодедове с 15 по 31 января будут работать пункты приема использованных натуральных елок в переработку, сообщается на официальной странице администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

Всего в Подмосковье развернут не менее 90 пунктов приема новогодних елок на территории 19 наиболее крупных городов.

«В Домодедове они будут расположены по адресам: улица Кирова 3/1, 5/1; Каширское шоссе 96, 98, 100», - говорится в сообщении.

Цель акции - создать возможность для восстановления зеленого хвойного фонда Подмосковья. Щепа после переработки елок пойдет на посадку новых деревьев.