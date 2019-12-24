РИАМО - 24 дек. В Москве в квартире жилого дома на улице Сумская загорелись постельные принадлежности, в результате возгорания пострадал один человек, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Возгорание произошло в квартире девятиэтажного дома по адресу: улица Сумская, дом 8, корпус 2. В квартире произошло возгорание постельных принадлежностей. Один человек был передан наряду скорой медицинской помощи», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь возгорания составила 5 квадратных метров.