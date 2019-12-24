Что подорожает с 1 января 2020: алкоголь, косметика, билеты и сигареты

Алкоголь
Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс РФ, в 2020 году акциз на тихие (неигристые) вина составит 31 рубль за литр вместо 18 рублей в 2019 году, на шампанское и игристые вина ставка вырастет с 36 до 40 рублей за литр. К тому же, начнет действовать акциз на виноград – 30 рублей за тонну. Акциз на те алкогольные напитки, в которых содержание спирта превышает 9%, составит 544 рубля за литр против 523 рублей.
По мнению экономиста, партнера юридической компании BMS Law Firm Алексея Гавришева, это приведет к росту цен на алкоголь на 10 – 15%. Еще летом общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» прогнозировала рост вплоть до 20%.
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Сладости и косметическая продукция
Любителям сладкого тоже придется приготовиться к повышению цен как минимум на 10-20%, прогнозирует экономист Алексей Гавришев. Всему виной – ставка НДС на пальмовое масло, которая вырастет до 20% в будущем году. Напомним, что прежде она была льготной и составляла 10%, как и на другие растительные масла. Также могут подорожать косметические средства, так как в части из них также используется пальмовое масло.
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Бензин
Акцизы на авиатопливо и на бензин ниже пятого класса не повысятся, а вот на бензин пятого класса и дизель – вырастут. По сравнению с 2019 годом, акциз за тонну бензина пятого класса поднимут на 3,6% до 12 752 рублей за тонну (в 2019 году – 12 314 рублей за тонну), а акциз на дизтопливо увеличится на 3,4% и составит 8 835 рублей (в 2019 году – 8541 рублей). Это регулируется статьей 193 Налогового Кодекса РФ.
Табачные изделия и электронные сигареты
С 1 января 2020 года в России начнут действовать акцизы на электронные сигареты, вейпы и жидкости для них. Так, «электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака» обложат акцизом в 50 рублей за штуку, жидкости для электронных систем доставки никотина – акцизом в 13 рублей за 1 миллилитр. Прежде акциз взимался только за одноразовые электронные сигареты (48 рублей за штуку). Следовательно, поднимутся и цены на данные устройства.
Значимое повышение акцизов в новом году ждет и табак, предназначенный для потребления путем нагревания. Акциз составит 6040 за 1 килограмм против 5808 рублей за 1 килограмм в 2019 году. Например, стики (капсулы), необходимые для многоразовых электронных сигарет, содержат 1 грамм никотина в 4 стиках. Повышение акциза приведет к росту цены примерно на 30 рублей. Сегодня пачка из 20 стиков стоит 100 – 120 рублей, а в 2020 году ее стоимость составит 130-150 рублей, поделился расчетом Гавришев.
Незначительно вырастут акцизы на сигареты и папиросы – примерно на 4%. Расчет ставки такой: 1966 рублей за 1000 штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,568 тысячи рублей за 1000 штук (соответственно 1890 рублей за 1000 штук в 2019 году).
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Автомобили
В 2020 году существенно вырастет утилизационный сбор, а в связи с этим – и цены на авто. Этот сбор уплачивается производителем, импортером или покупателем однократно, он идет на утилизацию автомобиля после эксплуатации согласно экологическим нормам.
По данным «Коммерсанта», в среднем сбор увеличится на 110,7%. Согласно Постановлению правительства РФ от 15 ноября 2019 года №1457, рост утилизационного сбора легковых автомобилей зависит от мощности двигателя. Так, сбор с машин с объемом двигателя от 3,5 литров – на 145% (с 9,08 до 22,25), с объемом двигателя до 1 литра – на 46,1% (с 1,65 до 2,41), с объемом двигателя от 1 до 2 литров – на 112,4% (с 4,2 до 8,92).
В ноябре «Российская газета» писала, что это приведет к подорожанию автомобиля, к примеру, стоимостью в 1 миллион рублей на 20-40 тысяч рублей, а в среднем цены вырастут на 2 – 4%.
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Железнодорожные билеты
На 2020 год ФАС одобрила индексацию цен на билеты в размере 3,5%. Это относится к билетам регулируемого государством сегмента, то есть к плацкартным и общим вагонам. Остальные 95% мест в поездах (к ним относятся купе, СВ и прочие) продаются по ценам, устанавливаемым РЖД. На них распространяется динамическое ценообразование, которое зависит от спроса и сезона.
На все билеты распространяются сезонные изменения тарифов: чем выше сезон, тем выше цена. С коэффициентами на 2020 год можно ознакомиться на сайте РЖД, для плацкартных и общих вагонов они останутся прежними, для остальных возможны небольшие колебания в пределах 2-3% как в плюс, так и в минус по сравнению с 2019 годом.
Страховые взносы для ИП
Сумма взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования увеличится для индивидуальных предпринимателей на 10%. С 1 января 2020 в ПФР индивидуальные предприниматели будут отдавать 32 448 рублей, в ФОМС – 8425 рублей, итого 40 874 рублей в год, согласно Налоговому Кодексу РФ.
В 2019 взносы составляли 29 354 рублей в ПФР, 6 884 рублей – в ФОМС, итого 36 328 рублей.
Налог на недвижимость
Большинство регионов страны перешли на новый порядок уплаты налога на имущество физических лиц с 2016 года. Он стал начисляться исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости. При этом первые три года он начислялся по специальной формуле с действием понижающих коэффициентов: 0,2, 0,4 и 0,6.
В 2020 году понижающего коэффициента не будет, согласно пункту 8 статьи 408 Налогового Кодекса РФ. Поэтому налог на недвижимость однозначно вырастет, однако точно сказать – на сколько, нельзя, так как это зависит от кадастровой стоимости объекта недвижимости, пояснил РИАМО ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Корнеев.
Тарифы на проезд и ЖКУ
Тарифы на проезд в общественном транспорте и услуги ЖКХ в Московском регионе также вырастут в 2020 году, но не с 1 января. Цены на проезд вырастут с 1 февраля, а тарифы ЖКХ традиционно будут проиндексированы с 1 июля 2020 года.
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