Что подорожает с 1 января 2020: алкоголь, косметика, билеты и сигареты

4

С 1 января 2020 года в России начнут действовать акцизы на электронные сигареты, вейпы и жидкости для них. Так, «электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака» обложат акцизом в 50 рублей за штуку, жидкости для электронных систем доставки никотина – акцизом в 13 рублей за 1 миллилитр. Прежде акциз взимался только за одноразовые электронные сигареты (48 рублей за штуку). Следовательно, поднимутся и цены на данные устройства.

Значимое повышение акцизов в новом году ждет и табак, предназначенный для потребления путем нагревания. Акциз составит 6040 за 1 килограмм против 5808 рублей за 1 килограмм в 2019 году. Например, стики (капсулы), необходимые для многоразовых электронных сигарет, содержат 1 грамм никотина в 4 стиках. Повышение акциза приведет к росту цены примерно на 30 рублей. Сегодня пачка из 20 стиков стоит 100 – 120 рублей, а в 2020 году ее стоимость составит 130-150 рублей, поделился расчетом Гавришев.

Незначительно вырастут акцизы на сигареты и папиросы – примерно на 4%. Расчет ставки такой: 1966 рублей за 1000 штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,568 тысячи рублей за 1000 штук (соответственно 1890 рублей за 1000 штук в 2019 году).

Что ждет дороги Подмосковья в 2020 году: широкие трассы и запуск участков ЦКАД>>