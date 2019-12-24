РИАМО - 24 дек. Пара уникальный бескоготных выдр поселилась в столичном «Москвариуме», новенькие жильцы по кличке «Феня» и «Беня» прибыли прямиком из Санкт-Петербургского океанариума, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В начале декабря, незадолго до переезда животных, в социальных сетях «Москвариума» прошел конкурс среди подписчиков на лучшее имя для пары выдр. Всего фоловеры предложили более 350 вариантов.

«В результате мальчика назвали Бенедикт, сокращенно Беня, а девочку — Феодора, или Феня. Это очень обаятельные и ласковые животные, которые любят бегать, плавать, играть и ведут активный образ жизни. Феня у нас девушка озорная, а Беня более скромный и сдержанный», — сообщил сотрудник пресс-службы «Москвариума».

Новоселы «Москвариума» живут в вольере площадью более 20 квадратных метров. Специалисты воссоздали участок береговой полосы, типичной для Юго-Восточной Азии. Внутри постоянно поддерживается комфортный для выдр микроклимат — влажный воздух и температура плюс 30 градусов днем и плюс 25 градусов ночью.

Азиатские бескоготные выдры — хищники, представители семейства куньих. Это непревзойденные пловцы и умелые охотники, ловкие и гибкие. Из 13 существующих видов выдр они считаются самыми маленькими — длина их тела не превышает одного метра, а вес — пяти килограммов.