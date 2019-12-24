РИАМО - 24 дек. Форум некоммерческих организаций, который состоялся в столице, посетили более 1 тысячи делегатов из 63 регионов страны, гости из других областей России посетили флагманский коворкинг-центр некоммерческих организаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Форум проводился впервые и сразу оказался весьма представительным. Он объединил 63 региона России — больше тысячи делегатов из самых разных сфер некоммерческой деятельности. Обсуждались перспективы развития сектора НКО, государственная поддержка общественных инициатив и благотворительности. Это те темы, которым в Москве уделяется особое внимание», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Форум проходил в два дня. В первый день, гости форума из других регионов России, посетили флагманский коворкинг центр некоммерческих организаций, где узнали о его возможностях. Второй день проходил в формате обсуждения - состоялось 14 дискуссий.