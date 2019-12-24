РИАМО - 24 дек. Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении на площади 2,5 тысяч квадратных метров в Раменском городском округе, при пожаре погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.



В 02:50 во вторник от очевидца поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Раменский, деревня Чулково, промзона.



«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-127 ФГКУ «26 ОФПС по Московской области» в 03:10 наблюдалось сильное задымление и горение в складском помещении на площади 2,5 тысяч квадратных метров. На пожаре работали 6 АЦ. Подавалось 3 ствола РСК-50. В 03:10 – пожар локализован на площади 2,5 тысяч квадратных метров; в 03:30 – для замеров ПДК вредных веществ в воздухе направлена дежурная смена ПСО-26 ГКУ МО «Мособлпожспас». В 04:12 – ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлекали 11 единиц техники и 40 человек.