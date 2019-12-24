РИАМО - 24 дек. Сотрудники спецслужб проверяли 875 супермаркетов «Лента» и «Перекресток», а также магазинов «Магнит» и «Пятерочка» на территории Подмосковья из-за анонимного электронного письма о минировании, взрывных устройств найдено не было, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

На электронную почту Гагаринского суда города Москвы поступило электронное письмо с угрозой минирования супермаркетов «Лента» и «Перекресток», магазинов «Магнит» и «Пятерочка» в Московской области.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было проверено 875 объектов: - супермаркеты «Лента» – 46 объектов; - супермаркеты «Перекресток» – 59 объектов; - магазин «Пятерочка» – 444 объекта; - магазин «Магнит» – 326 объектов. Было организовано взаимодействие с администрациями муниципальных образований, ОМВД, БСМП, ФСБ. К месту происшествий направлены силы и средства ФП и ТП РСЧС муниципальных образований», - говорится в сообщении.

Кроме того, проводилось обследование помещений супермаркетов кинологическими расчетами от МВД муниципальных образований на предмет обнаружения взрывчатых веществ и подозрительных предметов, а также проводилась эвакуация посетителей и персонала из 729 объектов — 16 164 человека.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено.