РИАМО - 24 дек. Бесплатные праздники для детей и их родителей пройдут в московских парках с 26 по 29 декабря, в рамках праздничных мероприятий можно поучаствовать в мастер-классах, увидеть театрализованные шоу и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Зажечь огни на новогодней елке и поводить хоровод вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, принять участие в интерактивном шоу и потанцевать на дискотеке — эти и другие развлечения ждут детей и их родителей в городских парках в предновогодние дни. Концерты, мастер-классы и театрализованные шоу пройдут в восьми парках столичного департамента культуры. Посетить все мероприятия можно бесплатно, на большинство из них регистрации не потребуется», - говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия пройдут во множестве парках Москвы. Таким образом, любой желающий сможет увидеть интерактивный космический спектакль «Инопланетное вторжение в Новый год» в Гончаровском парке.

Научиться делать карнавальные маски можно будет в последнюю субботу уходящего года в Таганском парке, а насладиться одной из самых известных рождественских сказок можно будет 28 декабря в Измайловском парке - спектакль по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Эрнста Теодора Амадея Гофмана пройдет в детском досуговом центре «Светлячок».