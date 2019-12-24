РИАМО – 24 дек. Худрук театра «Современник», актриса Галина Волчек была экстренно доставлена в одну из столичных клиник, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По данным источника, актрису действительно госпитализировали накануне, у Волчек диагностированы проблемы с сердечно-сосудистой системой», - отмечается в материале.

Волчек, по некоторым данным, оказалась в реанимации.

Ранее, 19 декабря, она отпраздновала свое 86-летие.

Галина Волчек родилась в 1933 году. В 1955 году она окончила школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ. Уже в следующем году она вместе с группой других выпускников, среди которых были Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша и Олег Табаков, организовала студию молодых актеров. Именно эта студия через некоторое время трансформировалась в театр-студию «Современник». С 1972 года Волчек являлась главным режиссером театра «Современник», а с 1989 года — его худруком.