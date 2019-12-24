РИАМО - 24 дек. В столичные центры госуслуг «Мои документы» обратились более 24 миллионов раз с начала 2019 года, за наиболее популярной услугой - услуга по предоставлению информации жилищного учета - горожане обращались более 2,8 миллиона раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С просьбой выдать единый платежный документ (ЕПД), выписку из домовой книги, копию ордера на жилое помещение и другие данные горожане обращались свыше 2,8 миллиона раз. На втором месте по популярности оказалась услуга по оформлению и выдаче социальной карты. По ней специалисты приняли около 2,5 миллионов обращений. Замыкает тройку лидеров услуга по расчету (перерасчету) жилищно-коммунальных платежей. За ней в «Мои документы» обратились более 2,1 миллиона раз», - говорится в сообщении.

В офисах предлагается широкий спектр государственных услуг - более 270 госуслуг. Помимо всего прочего, реализуются значимые для москвичей проекты. По итогам 2019 года горожане смогут получить помощь еще по 73 вопросам социальной защиты.

«Сотрудники центров госуслуг участвуют в важных городских программах. Так, в уходящем году был запущен проект «Новый московский стандарт поликлиник», по которому к 2023 году в столице будет отремонтировано 135 зданий здравоохранения. В связи с предстоящим капитальным ремонтом медицинских учреждений специалисты офисов «Мои документы» рассказали жителям районов о предстоящих изменениях», — заключается в материале.