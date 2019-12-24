РИАМО - 24 дек. В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшим дождем, максимальная температура воздуха днем составит плюс 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5-7 градусов, по области – 2-7 градусов», - говорится в сообщении.



Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85%.



Синоптики отмечают, что в Москве и области декабрь нынешнего года выдался аномально теплый, влажный воздух с повышенным содержанием вредных веществ, выраженный кислородный дефицит и неустойчивое атмосферное давление - все это оказывает на организм непомерную нагрузку, что способствует ухудшению самочувствия и провоцирует обострения заболеваний.



«В группе люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Колебания температуры и атмосферного давления вызывают сосудистые нарушения, иногда до кризовых, приступы стенокардии и мигрени. Сбой биоритмов, нарушение сна, снижение физической активности и умственной работоспособности, плохое эмоциональное состояние, хроническая усталость, все это проявления слабости вегетативной нервной системы», - уточняется в материале.