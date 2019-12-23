РИАМО - 23 дек. На станции ВДНХ в столице вечером в понедельник зафиксировали плюс 6,2 градуса, таким образом побит рекорд самого теплого дня для 23 декабря в 2015 году, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Самый теплый день для 23 декабря в столице был зафиксирован в 2015 году. Тогда температура поднялась до плюс 5,9 градуса.

На 20:00 показания термометров на станции ВДНХ составили плюс 6,2 градуса.

Новый рекорд помог установить теплый воздух, который пришел в столицу со стороны Средиземного моря.

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