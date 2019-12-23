РИАМО - 23 дек. В ноябре 2019 года половину квартир в новостройках Москвы купили в ипотеку, сообщается на сайте столичного управления Росреестра.

Управление зарегистрировало 3575 договоров долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств – это 49% от общего числа оформленных ДДУ (7307).

«В ноябре текущего года практически половина зарегистрированных столичным Росреестром ДДУ оформлена с использованием кредитов. В 2018 году данный показатель составлял 43%, а двумя годами ранее, в ноябре 2017 года – 45%», – сказал руководитель управления Росреестра по столице Игорь Майданов.

Всего за 11 месяцев текущего года на первичном рынке недвижимости Москвы зафиксировано 38590 договоров участия в долевом строительстве с использованием кредитов. Это на 0,4% выше, чем в аналогичный период прошлого года (38,4 тысяч ДДУ), и на 67% выше, чем в январе-ноябре 2017 года (23,0 тысячи ДДУ).