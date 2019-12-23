РИАМО - 23 дек. В Московской области централизация земельно-имущественных торгов осуществлена на 100% таким образом обеспечена прозрачность и доступность аукционов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

В рамках цифровизации комитет осуществляет пилотный проект по вовлечению в хозяйственный оборот коммерческих земельных участков на аукционах в электронной форме.

«Перевод торгов в цифровой формат показал свою эффективность и обеспечил открытость, прозрачность, доступность для потенциальных участников, а также развитие конкурентной среды в Московской области», – отметила председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова на совещании под председательством зампреда правительства Московской области – министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.

Указанные практики были отмечены на федеральном уровне и рекомендованы Минэкономразвития России для применения другими регионами РФ.

Также в ходе доклада подвели итоги работы органов местного самоуправления в рамках подготовки и проведения земельно-имущественных торгов.

Конструктивное и плодотворное взаимодействие комитета по конкурентной политике Московской области, министерства имущественных отношений и органов местного самоуправления позитивно влияет на вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости и пополнение бюджетов неналоговыми доходами по итогам торгов.