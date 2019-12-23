РИАМО - 23 дек. В подмосковном Мелихове в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» 24-26 декабря пройдут новогодние елки в дворянском стиле, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Елки пройдут в традициях новогодних и рождественских праздников в дворянской усадьбе», – говорится в сообщении.

Гости мероприятия разучат бальный танец, будут изготавливать игрушку, знакомятся с играми XIX века, а потом посмотрят детский спектакль.

Новогодние елки пройдут по адресу: Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, филиал музея – заповедника А.П. Чехова «Мелихово» – музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское».

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