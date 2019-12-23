РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Второй международный фестиваль «Рождественская звезда» открыли в подмосковном Красногорске в понедельник, гости могут посмотреть балет «Лебединое озеро», а также принять участие в народных гуляниях на площади возле ДК, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В торжественном открытии фестиваля приняли участие глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина, старший советник посольства Республики Беларусь в РФ Василий Черник, художественные руководители фестиваля: заслуженные деятели искусств России Гедиминас Таранда и Артур Цомая.

«В этом году мы приняли решение не ограничиваться одной новогодней ночью, а сделать продолжительный по времени рождественский фестиваль. В прошлом году у нас был первый фестиваль «Рождественская звезда». Он был двухдневный. В этом году мы решили провести его две недели», - сказал Хаймурзина.

Она отметила, что мероприятия фестиваля рассчитаны на разный возраст и пройдут в разных форматах – от народных гуляний до классических академических спектаклей. Открыли фестиваль балетом «Лебединое озеро» в исполнении артистов Имперского русского балета.

«В этом году фестиваль выходит за рамки главной площади и <...> за рамки только ДК «Подмосковье». Завтра (24 декабря – ред.) две красивые сюиты из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» будут исполняться в школе «Мозаика» в Путилкове. Мы хотим в рамках фестиваля донести высокое искусство до наших детей и жителей отдаленных микрорайонов», - добавила Хаймурзина.

По словам Черника, творческие коллективы из Республики Беларусь покажут свое искусство на протяжении всего фестиваля, который будет идти до 8 января. Он отметил, что в нынешнем году отмечают 20-летие союзного государства России и Белоруссии.

«Апофеозом станет выступление известного не только в Республике Беларусь коллектива «Сябры» на закрытии фестиваля, 8 января», - добавил Черник.

Таранда уточнил, что фестиваль станет ежегодным и будет расширяться. В нынешнем году гости могут покататься на качелях образца 1905 года. Кроме того, на площади ДК «Подмосковье» для посетителей фестиваля проводят мастер-классы и концерты. Также можно сфотографироваться с оленями, которых привезли из Алтайского края.

«Восьмого января будет грандиозное закрытие фестиваля. Приедут 50 окрутников. Это люди, которые собирают старинные костюмы южных и восточных славян. Костюмы сделаны из шкур быков, козлов, с рогами, деревянными масками – совершенно уникальные», - заключил Таранда.

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