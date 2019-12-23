РИАМО - 23 дек. С января по ноябрь 2019 года на территории Московской области ввели в эксплуатацию свыше 7,2 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, 40% из данного объема возведено на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Подмосковью.

Всего за 11 месяцев ввели 92,8 тысячи новых квартир, что составляет 92,8% к соответствующему периоду прошлого года.

«Общая площадь жилых домов с учетом построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, составила 7,2 миллиона квадратных метров, на сельскую местность пришлось 40% от общего ввода», – говорится в сообщении.

Жители Подмосковья активно занимались возведением зданий за счет собственных и заемных средств. Такого жилья ввели 3,7 миллиона квадратных метров. Доля жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, составила 51,3%.

Общая площадь жилых домов без индивидуального строительства и без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, составила 3,5 миллиона квадратных метров. В данном виде строительства лидируют: Ленинский городской округ – 572,8 тысячи квадратных метров; Красногорск – 362 тысячи квадратных метров, Химки – 289,7 тысячи квадратных метров, Балашиха – 281 тысяча квадратных метров.

Средняя стоимость 1 квадратного метра жилых домов (без индивидуального строительства) для застройщиков в указанный период составила 48,6 тысячи рублей (в сельской местности – 52,4 тысячи рублей, в городах и поселках городского типа – 48,5 тысячи рублей).

За аналогичный период 2018 года стоимость 1 квадратного метра жилых домов (без индивидуального строительства) – 44,7 тысячи рублей (в сельской местности – 46,2 тысячи рублей, в городах и поселках городского типа – 44,7 тысячи рублей).