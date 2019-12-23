РИАМО - 23 дек. В рамках зимнего фестиваля «Рождественские встречи у Чайковского» в Клину 27 декабря будет представлен проект «Мастер и Маргарита» – литературно-музыкальная композиция по бессмертному роману Михаила Булгакова, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Московской области.

Музыкальную часть представит Московский государственный симфонический оркестр и его художественный руководитель – пианист Иван Рудин. Тексты прочитают звезды российского театра и кино Игорь Миркурбанов и Дарья Мороз. Режиссером проекта является Александр Баркар. В спектакле прозвучит музыка Баха, Моцарта, Вагнера, Штрауса, Рахманинова, Шостаковича и Шнитке.

«Для нас событие, что в нашей «вселенной Чайковского» появилась новая, яркая планета под названием «Михаил Булгаков». Одна из значимых составляющих нашего фестиваля – великая литература, которая всегда идет в ногу с великой музыкой. В проектах фестиваля звучал Пушкин и Шиллер, Тургенев и Маяковский, но вот только сейчас мы нашли проект, благодаря которому в доме Чайковского зазвучит магический ритм булгаковской прозы», – сказала советник губернатора по культуре Нармин Ширалиева.

По словам Рудина, артистам удалось найти форму сосуществования текста и музыки, которые дополняют друг друга, и представить слушателю свое, абсолютное неожиданное видение этого великого сочинения, где музыка является полноценным участником драматургии.

«Текст Булгакова театрален по сути, в каждой строчке «Мастера и Маргариты», этого самого московского романа XX века – выразительность целого спектакля. Очевидно, поэтому наша композиция, – довольно лаконичная, состоящая из великой музыки и текста, получилась такой объемной», – добавил Миркурбанов.

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