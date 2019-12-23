РИАМО - 23 дек. В Мособлдуме реализуют программу по сбору макулатуры, кроме того, в конце прошлого года руководство парламента приняло решение сократить количество пластика и бумаги, переводя документооборот в электронный вид, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В фойе думы разместили специальные контейнеры для сбора энергосберегающих лампочек, батареек и градусников, а на каждом этаже появились контейнеры для макулатуры.

«Сотрудники аппарата и депутаты активно включились в дело «спасения деревьев» – из думы каждую неделю вывозят 1 кубический метр макулатуры – это около 400 килограммов. Получается, что Мособлдума спасает в год свыше 200 деревьев», – отмечается в материале.

С 2020 года заработает приложение для аппарата думы – «Цифровой парламент». С его помощью объемы бумажного документооборота сократят еще сильнее.