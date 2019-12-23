РИАМО - 23 дек. В Кашире 24 декабря состоится открытие новогодних и рождественских выставок в рамках проекта «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В 14:00 в Каширском краеведческом музее состоится открытие новогодних тематических выставок: «Рождественская и новогодняя открытка 19-20 веков», «Новогодняя игрушка», выставки искусства вырезания «Рождественская сказка» и художественной выставки «Зима в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте музея, на открытие для гостей подготовили увлекательный рассказ об истории новогодней игрушки и открытки, мастер-класс «Новогодняя игрушка из фетра». Также все желающие смогут посетить экскурсии по выставкам.

Новогодние и рождественские выставки будут работать в Каширском краеведческом музее до конца января.

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